شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يحقق فوزاً صعباً على ساسولو في الكالتشيو والان مع التفاصيل
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي إنتر ميلان وساسولو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي، بفوز الإنتر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مابي.
وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة الإنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل كلاً من لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو هدفين لمصلحة الإنتر، ثم أحرز دومينكو بيراردي الهدف الأول لساسولو لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني تمكن لاوتارو مارتينيز من إضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقة في الدقيقة 71، ثم أضاف فيليب ديوريسيتش الهدف الثاني لساسولو في الدقيقة 74.
وفي الدقيقة 81 تمكن جيريمي بوجا من إضافة الهدف الثالث لساسولو، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
وبهذه النتيجة يواصل الإنتر ملاحقة يوفنتوس المتصدر ويحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يبقى ساسولو في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.
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