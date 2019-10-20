اخبار الرياضه

ألافيس يحقق فوزاً غالياً على سيلتا فيجو بهدفين في الليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ألافيس يحقق فوزاً غالياً على سيلتا فيجو بهدفين في الليجا والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الليجا الأسبانية في المواجهة التي أقيمت على ملعب مينديزوروتزا بفوز ألافيس بهدفين دون رد. 

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

في الشوط الثاني تمكن ليساندروا ماجيان، من إضافة الهدف الأول لصالح ألافيس في الدقيقة 50، ثم أضاف لوكاس مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد تمريرة من اليكس فيدال.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ألافيس للنقطة 11 يحتل بها المركز الثالث عشر بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة التاسعة في المركز الثامن عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألافيس يحقق فوزاً غالياً على سيلتا فيجو بهدفين في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا