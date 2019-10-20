شكرا لقرائتكم خبر عن ألافيس يحقق فوزاً غالياً على سيلتا فيجو بهدفين في الليجا والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الليجا الأسبانية في المواجهة التي أقيمت على ملعب مينديزوروتزا بفوز ألافيس بهدفين دون رد.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

في الشوط الثاني تمكن ليساندروا ماجيان، من إضافة الهدف الأول لصالح ألافيس في الدقيقة 50، ثم أضاف لوكاس مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد تمريرة من اليكس فيدال.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ألافيس للنقطة 11 يحتل بها المركز الثالث عشر بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة التاسعة في المركز الثامن عشر.