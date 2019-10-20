شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسيداد يستضيف ريال بيتيس في الليجا والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل فريقي ريال سوسيداد وريال بتيس في أطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز والتي ستقام على ملعب أنويتا. حيث جاء تشكيل ريال سوسيداد كالتالي: حراسة المرمى: أليكس ريميرو. خط الدفاع: ناتشو مونريال_ روبين لي نورماند _إيغور زوبيلديا _خوسيبا زالدوا. خط الوسط: أندر جيفارا_ ميكيل ميرينو_ ميكيل أويارزابال. خط الهجوم: أوديجارد _ بورتو _ويليان خوسيه. Advertisements بينما جاء تشكيل ريال بتيس كالتالي: حراسة المرمى: جويل. خط الدفاع: أليكس مورينو بارترا عيسى ماندي _باراغان. خط الوسط: كاناليس_ نبيل فيكير_ خافي غارسيا. خط الهجوم: كواكين_ لورين مورون_ بورخا إيجليسياس. ويحتل ريال سوسيداد المركز للخامس برصيد 13 نقطة، بينما يحتل ريال بتيس المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط.

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