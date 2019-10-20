شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان في مواجهه سهلة أمام ساسولو في الكالتشيو والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل فريق إنتر ميلان أمام نظيره ساسولو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي، والتي ستقام على ملعب مابي. حيث جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي: حراسة المرمى : هاندانوفيتش. خط الدفاع : أليساندرو باستوني – فري – سكرينيار. خط الوسط : كاندريفا – جاجليارديني– بروزوفيتش – باريلا – بيراغي. خط الهجوم : لوكاكو – مارتينيز. Advertisements بينما جاء تشكيل ساسولو كالتالي: حراسة المرمى: كونسيلي. خط الدفاع: مارلون، بيلوسو، مولدور، أليساندرو. خط الوسط: أوبيانج، ماينانيللي، دونكان، تروري. خط الهجوم: بيراردي، كابوتو. ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

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