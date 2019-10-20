شكرا لقرائتكم خبر عن ألافيس يواجهة سيلتا فيجو في تاسع جولات الليجا والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل فريقي ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الأسباني في اللقاء الذي سيقام على ملعب مينديزوروتزا.. يدخل ديبورتيفو ألافيس اللقاء بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: فلوريس خط الدفاع: دوارتي، ماجيان، لاكوارديا ، اجويريجبيرا. خط الوسط: فيدال، جارسيا، مبارك ، ريوخا. خط الهجوم: خوسيلو، مارتينيز. Advertisements بينما جاء تشكيل سيلتا فيحو كالتالي: حراسة المرمى: بلانكو خط الدفاع: مالو، ايدو، سانز، خونكا. خط الوسط: رافينيا، لوبتكا، يوكوسلو، سواريز. خط الهجوم: أسباس، مينا. ويحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط أيضاً.

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