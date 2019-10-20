شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد وليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
ليفربول المنفرد بالصدارة ب 24 نقطة بفارق 8 نقاط يسعى للاستمرار بالصدارة وتفادي التعثر للحفاظ على فارق النقاط الكبير بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي.
اما مانشستر يونايتد الذي يعاني في المركز الثاني عشر ب 9 نقاط فقط فيسعى للفوز ليرتقي للمركز السابع في حال تعثر فرق بيرنلي ووستهام وتوتنهام وبورنموث وولفر هامبتون اما الهزيمة فستزيد من معاناة الفريق وقد يجد الفريق نفسه بين فرق الهبوط .
وسط غيابات مانشستر يونايتد الكثيرة ، ستكون التشكيلة الآقرب لسولشاير لبدأ اللقاء أمام ليفربول كاتالي :
حراسة المرمى : روميرو
خط الدفاع : يونغ – ليندلوف – ماغواير – بيساكا
خط الوسط : ماتيتش – مكتومناي
لينجارد
في الهجوم : مارسيال – راشفورد – جيمس.
أما على الجانب الآخر فقد يستعيد ليفربول حارسه بعد تعافية من الإصابة ، وتكون التشكيلة على النحو التالي :
حراسة المرمى : اليسون
خط الدفاع :روبيرتسون ، وفرين ، فان ديك ، ارنولدر
خط الوسط : هندرسون - فابينهو ، فينالدوم
في الهجوم : ساديو ماني ، فيرمينو ، صلاح
وفاز ليفر بول على ليستر سيتي بالجولة الثامنة 2-1 بهدفي ساديو ماني وجيمس ميلنر من ركلة جزاء مقابل هدف ماديسون .
أما مانشستر يونايتد فقد خسر امام نيوكاسل يونايتد بالجولة الثامنة بنتيجة 1-0 بهدف لونغستاف.
ويأتى ساديو ماني هدافي ليفر بول برصيد 5 أهداف بالمركز الرابع بين هدافي الدوري.
بينما يأتى دانييل جيمس و ماركوس راشفورد هدافي اليونايتد برصيد 3 أهداف لكل منهم.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بالفوز في أول 8 جولات حيث جمع الريدز 24 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط فقط.
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