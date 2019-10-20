شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفر بول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
تستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز باقوي لقاءات الجولة حيث يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول على آرضية ملعب أولد ترافورد فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة كما تذاع المباراة على قناة Bein sport 2
وفاز ليفر بول على ليستر سيتي بالجولة الثامنة 2-1 بهدفي ساديو ماني وجيمس ميلنر من ركلة جزاء مقابل هدف ماديسون .
بينما فقد خسرمانشستر يونايتد امام نيوكاسل يونايتد بالجولة الثامنة بنتيجة 1-0 بهدف لونغستاف.
ويأتى ساديو ماني هدافي الليفر برصيد 5 أهداف بالمركز الرابع بين هدافي الدوري.
بينما يأتى كلا من دانييل جيمس و ماركوس راشفورد هدافي اليونايتد برصيد 3 أهداف لكل منهم.
وفاز ليفر بول على ليستر سيتي بالجولة الثامنة 2-1 بهدفي ساديو ماني وجيمس ميلنر من ركلة جزاء مقابل هدف ماديسون .
أما مانشستر يونايتد فقد خسر امام نيوكاسل يونايتد بالجولة الثامنة بنتيجة 1-0 بهدف لونغستاف.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بالفوز في أول 8 جولات حيث جمع الريدز 24 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط فقط.
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