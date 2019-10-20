شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مانشستر يونايتد يتفوق على ليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول ، على آرضية ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات البريميرليج.

أخر مباراة للفريقين فى الدورى الإنجليزي

فاز ليفر بول على ليستر سيتي بالجولة الثامنة 2-1 بهدفي ساديو ماني وجيمس ميلنر من ركلة جزاء مقابل هدف ماديسون .

أما مانشستر يونايتد فقد خسر امام نيوكاسل يونايتد بالجولة الثامنة بنتيجة 1-0 بهدف لونغستاف.

هداف الفريقين.

ساديو ماني هدافي الليفر برصيد 5 أهداف بالمركز الرابع بين هدافي الدوري.

دانييل جيمس و ماركوس راشفورد هدافي اليونايتد برصيد 3 أهداف لكل منهم.

تاريخ مواجهات الفريقين

أول مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في 28 أبريل 1894، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

بينماآخر مباراة بين الفريقين كانت في 10 ديسمبر 2018، بالدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت لصالح ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

تواجه ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي 168 مرة بدأت عام 1906 فاز ليفربول 54 مرة ومانشستر يونايتد 66 مرة مقابل 48 تعادل .

سجل ليفربول 209 هدف بينما سجل مانشستر يونايتد 227 هدف .

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اكبر فوز لليفربول على مانشستر يونايتد تاريخيا كان بنتيجة 7-1 وتحقق مرتين الأولى موسم 1895-1896 في اول مواجهة تاريخية بدوري الدرجة الثانية على ملعب انفيلد .

اكبر هزيمة لليفربول امام مانشستر يونايتد بالبريمر ليغ كانت بنتيجة 4-0 موسم 2002-2003على ارض مانشستر.

بينما اكبر هزيمة لليفربول امام مانشستر يونايتد تاريخيا كانت بنتيجة 6-1 بالدوري موسم 1928-1929 على ملعب اولد ترافورد .

اكبر نتيجة تحققت بين الفريقين كانت فوز ليفربول بنتيجة 7-4 بالدوري موسم 1907-1908 على ملعب انفيلد .

ليفربول يسعى لتحقيقه للفوز رقم 18 على التوالي في البريمييرليج معادلاً الرقم القياسي لمان سيتي.

مانشستر يونايتد في آخر 10 مباريات ضد ليفربول في الدوري حقق 5 انتصارات وتعادل 4 و خسر مباراة واحدة.

آخر 6 مواجهات بين الفريقين انتهت 4 منها بالتعادل ، 2 منها بنتيجة التعادل السلبى .

مان يونايتد انتصر في مباراتين فقط من آخر 13 مباراة له في الدوري حيث تعادل خمس لقاءات وخسر ستة مواجهات .

ويعتبر منافس مانشستر يونايتد وغريمه التقليدي ليفربول لم يفز بلقب الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا حيث كان آخر تتويج للريدز بالدوري عام 1990.

في المقابل، آخر تتويج لمانشستر يونايتد بلقب الدوري منذ ستة مواسم خلال حقبة المدرب التاريخي للشياطين الحمر أليكس فيرجسون.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بالفوز في أول 8 جولات حيث جمع الريدز 24 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط فقط.