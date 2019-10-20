شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبات مانشستر يونايتد فى ملعب أولد ترافورد بالبريميرليج اليوم والان مع التفاصيل

سيخوض اليوم نادى ليفر بول مغامرة جديدة عند يخرج لمواجهة غريمه مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" ضمن قمة الجولة التاسعة من منافسات البريميرليج.

الصعوبات التى تواجه مانشستر يونايتد

رغم الوضع الصعب للفريق و الإصابات المتزايدة سيسعى لتحسين نتائجه هذا الموسم حيث سيكون للديربي حسابات أخرى بالنسبة للاعبين.

فريق سولشاير يملك سجل ممتاز في آخر المواجهات أمام ليفربول و سيسعى لاستكمال سيطرته على الديربي و تحقيق نتيجة ايجابية على أولدترافورد تعيد الثقة المعنوية للفريق.

إصابات مانشستر يونايتد مستمره بالجولة الحالية ايضاً بغياب اهم لاعبين بالفريق الحارس دي خيا و بول بوجبا.

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غيابات بطبيعة الحال ستأثر على اليونايتد ولكن قد تشكل حافز كبير للاعبين الأخرين ، وقد تمنحهم الفوز في ليقاء اليوم ، كما أن على سولشاير و مساعديه عليهم البحث عن الإسباب التي تكرر تواجد الإصابات باللاعبين هذا الموسم.

وفى تصريحاته الصحفية أكد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أنه واثق من فوز فريق بلقب الدوري الإنجليزي خلال المواسم المقبلة.

وأضاف المدير الفني النرويجي:"أنا متأكد أنه لن يمر 30 عامًا حتى نفوز بالدوري الإنجليزي".

وحول أداء الفريق في الفترة الماضية، علّق سولشاير قائلاً :"الأداء الجيد والنتائج الجيدة ستغير من حالة اللاعبين ومعنوياتهم".

وتابع :"لا قلق بالنسبة لي، أعرف أن هؤلاء اللاعبين جيدون بما فيه الكفاية".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بالفوز في أول 8 جولات حيث جمع الريدز 24 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط فقط.