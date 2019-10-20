نشرة أخبار الرياضة الصباحية بمختلف الدوريات الأوربية

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تلقى ريال مدريد، الهزيمة الأولى له في الدوري الاسباني هذا الموسم بنتيجة (0-1) أمام مايوركا، في معقل الأخير ملعب "إيبيروستار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة. سجل هدف ريال مايوركا الوحيد في المباراة، لاغو جونيور في الدقيقة السابعة.

وبهذا الانتصار، رفع مايوركا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

فوز صعب ليوفنتوس.

وفي ايطاليا، انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من أنياب ضيفه بولونيا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي.

ثنائية السيدة العجوز حملت توقيع كريستيانو رونالدو وميرالم بيانيتش في الدقيقتين 19 و54، فيما سجل دانيلو هدف بولونيا في الدقيقة 26.

وبهذا الفوز، واصل البيانكونيرو تصدر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 9 نقاط في المركز العاشر.

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السيتي يعود لسكة الانتصارات.

وفي انجلترا، سار حامل اللقب مانشستر سيتي على درب الانتصارات مجددا، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-0، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي.

وسجل غابرييل جيسوس (39) ودافيد سيلفا (41) هدفي الفريق الفائز.

وبهذه النتيجة، وضع مانشستر سيتي خسارته الأخيرة أمام وولفرهامبتون (0-2) خلف ظهره، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول، الذي يخوض اليوم مباراة مهمة أمام مانشستر يونايتد ضمن الجولة ذاتها.

محطة جديدة في مشوار ليفربول بالدوري

اليوم سيخوض نادى ليفر بول مغامرة جديدة عند يخرج لمواجهة غريمه مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" ضمن قمة الجولة التاسعة من منافسات البريميرليج.