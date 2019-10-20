انت الان تتابع الدوري الإيطالي: إنتر يفك عقدة ساسوولو ويتحضر بأفضل طريقة لدورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو إنتر يحتفلون بتسجيل هدف

فك إنتر ميلان عقدته أمام مضيفه ساسوولو الذي خسر أمامه أربع مرات في مواجهاتهما الست الأخيرة، وذلك بالفوز عليه 4-3 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، متحضرا بأفضل طريقة لمواجهة الأربعاء ضد بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ودخل فريق المدرب أنطونيو كونتي اللقاء على خلفية هزيمته في المرحلة الأخيرة قبل عطلة المباريات الدولية على يد غريمه يوفنتوس (1-2) حامل اللقب، ما سمح للأخير بانتزاع الصدارة منه. لكنه نجح في العودة سريعا الى سكة الانتصارات وتحقيق فوزه السابع في ثماني مراحل، وذلك بفضل ثنائية لكل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وكاد إنتر أن يسقط مجددا في فخ مضيفه بعدما سمح له في أواخر المباراة بالعودة من نتيجة 1-4 الى 3-4 نتيجة هشاشة دفاعية، لكنه نجح في نهاية المطاف في التخلص من عقدة لازمته منذ 2017 أمام ساسوولو الذي حقق أربعة انتصارات متتالية على "نيراتسوري" وتعادلا واحدا في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما قبل لقاء الأحد على "مابي ستاديوم".

ورفع إنتر الذي خسر مباراتيه الماضيتين أمام برشلونة الإسباني في دوري الأبطال ويوفنتوس في "سيري أ" بالنتيجة ذاتها (1-2)، رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة خلف فريق "السيدة العجوز" الذي فاز السبت على ضيفه بولونيا بصعوبة 2-1.

وكان إنتر الذي أشرك خمسة لاعبين إيطاليين في تشكيلته الأساسية للمرة الأولى في "سيري آ" منذ شباط/فبراير 2018 بحسب "أوبتا" للاحصاءات، واضحا في نيته عندما هز الشباك بعد مرور أقل من دقيقتين على صافرة البداية عبر مارتينيز الذي وصلته الكرة على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء إثر ركنية نفذها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فأطلقها في شباك الحارس أندريا كونسيلي.

لكن فرحة رجال كونتي لم تدم طويلا لأن دومينيكو بيراردي الذي سجل هدف الفوز الوحيد على إنتر خلال الزيارة الأخيرة الى ملعب "مابي ستاديوم" في العام الماضي، أدرك التعادل حين أفاد من خسارة كريستيانو بيراغي للكرة وتلاعب به قبل أن يسدد من زاوية صعبة في مرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش (16)، رافعا رصيده الشخصي الى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم.

Advertisements

واعتقد مارتينيز أنه أعاد إنتر للمقدمة لكن الحكم ألغى هدفه (27) بسبب خطأ من لوكاكو داخل المنطقة قبل وصول الكرة الى زميله الأرجنتيني.

وبعد هدف ملغى لساسوولو بداعي التسلل، عوّض البلجيكي ووصل الى شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من الهولندي ستيفن دي فراي (38)، قبل أن يحسم المباراة بشكل كبير لصالح فريقه قبيل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء انتزعها المتألق مارتينيز (45).

وكان هذا الهدف الخامس للوكاكو بقميص فريقه الجديد الذي انتقل اليه هذا الصيف من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وأضاف إنتر الهدف الرابع (71) من ركلة جزاء نفذها مارتينيز بعد خطأ في منطقة الجزاء التركي مرت مولدور على نيكولو باريلا، رافعا رصيده الى أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم وخمسة في مختلف المسابقات.

لكن ساسوولو رفض الاستسلام، وقلص الفارق في الدقيقة 74 عبر البديل الصربي فيليب دوريشيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء الى يسار هاندانوفيتش، مستفيدا من خطأ دفاعي لباريلا، وأضاف الثالث في الدقيقة 81 بفضل مجهود فردي للفرنسي جيريمي بوغا الذي تلاعب بالبديل النمسوي فالنتينو لازارو قبل أن يسدد في الشباك.

ولم تنفع صحوة ساسوولو في انقاذه من الهزيمة الخامسة هذا الموسم.