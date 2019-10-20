شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: مجموعة مصر متوازنة.. والتتويج باللقب يؤكد تربعنا على عرش القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن المجموعة الأولى التي يقع فيها المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية متوازنة، ولكن لا توجد مباريات سهلة مع صعود مستوى بعض الدول الأفريقية مثل الجزائر وأنجولا.

وأقيمت قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 25 يناير المقبل، في تونس، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020»، السبت، وأسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا.

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وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الفوز باللقب الأفريقي في تونس يناير المقبل، يؤكد تربع كرة اليد المصرية على القارة السمراء في جميع الأعمار السنية بعد فوز منتخبات مصر للناشئين والناشئات والشباب ببطولة الأمم الأفريقية العام الماضي والحالي على حساب المنتخب التونسي.

وأوضح «نصر» أن الجمهور التونسي سيكون العامل الأول في منح قوة دفع للمنتخب التونسي في بطولة أفريقيا خاصة وأن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره إلا أننا جميعا نثق في إمكانيات وقدرات لاعبي منتخب مصر وقدرته على انتزاع اللقب والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية التي تنظمها طوكيو عام 2020 من رادس دون الدخول في تصفيات الملحق الأوروبي والأفريقي.

وأشارهشام نصر إلى أن هناك طفرة في مستوى منتخب الجزائر الذي استعان بالمدرب الفرنسي للمنتخب التونسي سابقا آلان بورت من أجل محاولة عودة المنتخب الجزائري إلى المنافسة مرة أخرى، خاصة أن لديه حارس مرمى متميزا وبعض اللاعبين المحترفين في أندية أوروبا وهو ما يضعه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني باروندو جارسيا في حساباته كما أن منتخب أنجولا أظهر طفرة في مستوى لاعبيه خلال العام الماضي.

واختتم رئيس الاتحاد كلامه موضحا أن التعاقد مع أفضل مدرب في أوروبا باروندو جارسيا لتحقيق طموحات كرة اليد المصرية يعني أننا نسير على الطريق السليم خاصة أن المدرب السابق الإسباني للمنتخب ديفيد كمارا وضع الأساس الجيد لمنتخب الرجال منذ مايو من العام الماضي وهو ما ظهر بوضوح خلال بطولة العالم للرجال بالدنمارك مطلع العام الحالي وحصول منتخب مصر على المركز الثامن للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٥ وتغلبه على منتخب تونس في الدور الثاني للبطولة بفارق 8 أهداف.