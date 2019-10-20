شكرا لقرائتكم خبر عن ديبورتيفو ألافيس يفوز على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز فريق ديبورتيفو ألافيس على منافسه سيلتا فيجو بثنائية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد، على ملعب مينديزوروزا، في إطار منافسات الأسبوع التاسع بالدوري الإسباني لكرة القدم.
أحرز الهدفين ليساندرو ماجايان في الدقيقة 50 ولوكاس بيريز مارتينيز في الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد (ديبورتيفو ألافيس) إلى 11 نقطة في المركز الـ13 مؤقتا بجدول ترتيب الليجا.. فيما تجمد رصيد (سيلتا فيجو) عند 9 نقاط في المركز الـ 18.
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