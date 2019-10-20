شكرا لقرائتكم خبر عن «لوكاكو» و«مارتينيز» يقودان إنتر ميلان للفوز على ساسولو «4-3» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق إنتر ميلان فوزًا هامًا على نظيره ساسولو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب تريكولوري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «سيريا ايه».
شهدت المباراة تألق ثنائي خط الهجوم لفريق إنتر، الأرجنتيني لوتارو مارتينيز الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 2، والهدف الرابع في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 38، والهدف الثالث في الدقيقة 45.
فيما أحرز أهداف ساسولو دومينكو بيراردي في الدقيقة 16، وفيليب جوريتشيتش في الدقيقة 74، وجيرمي بوجا في الدقيقة 81.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر للنقطة 21 في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 6 في المركز الـ16.
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