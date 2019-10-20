شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو عن غياب «ساسي»: الزمالك يمتلك بدلاء جيدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، إنه الفريق يمتلك بدلاء جيدين بإمكانهم تعويض غياب التونسي فرجاني ساسي، الذي تعرض للطرد في مباراة المقاولون.
وأضاف ميتشو: «لا يجب وجود أي حالة من التوتر حال غياب لاعب عن الفريق، فنحن نمتلك لاعبين جيدين، وأي لاعب يقدم المطلوب منه سواء أساسيًا أو بديلًا».
وعن طلبه تدعيم مركز وسط الملعب في يناير المقبل، أكد ميتشو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأبيض، أنه لا وقت للتفكير في هذا الآن.
ووجه ميتشو رسالة للجماهير قائلاً:”يجب أن تكونوا فخورين باللاعبين، فكلنا عائلة واحدة ضد أي أحد يحاول أن ينال من عزيمة الفريق”.
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