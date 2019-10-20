فى عيد ميلاده..معلومات لاتعرفها عن إيان راش لاعب ليفر بول الإنجليزي  

الأحد 20 أكتوبر 2019

الويلزي إيان راش الذي لعب لـ اندية تيشيستر سيتي الإنجليزي و ليفربول و اليوفينتوس الإيطالي و ليدز يونايتيد و سيدني الأسترالي خلال مسيرته الكروية، وهو الهداف التاريخي للريدز برصيد 346 في كل المسابقات. ويحتفل اليوم الأحد إيان راش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 58، حيث ولد في الـ 20 من أكتوبر لعام 1961.



إنجازات اللاعب.. بطولة الدوري الإنجليزي 6 مرات مواسم 1981 / 1982 و 1982 / 1983 و 1983 / 1984 و 1985 / 1986 و 1989 / 1990 مع ليفربول بطولة كاس الإتحاد الإنجليزي 3 مرات أعوام 1986 و1989 و 1992 مع ليفربول بطولة كاس الرابطة الإنجليزية 5 مرات أعوام 1981 و 1982 و 1983 و 1984 و 1995 مع ليفربول بطولة درع الإتحاد الإنجليزي 4 مرات أعوام 1982 و 1986 و 1989 و 1990 مع ليفربول كاس السوبر الإنجليزي 1 مرة عام 1987 مع ليفربول

بطولة دوري أبطال أوربا 2 مرتين عامي 1981 و 1984 و الثاني 1 مرة عام 1985 مع ليفربول

ألقاب حصل عليها..

الهداف التاريخي الثانى للدوري الإنجليزي برصيد 232 هدف الهداف التاريخي لنادي ليفربول الإنجليزي برصيد 346 هدف الهداف التاريخي الثاني لمنتخب ويلز برصيد 28 هدف الهداف التاريخي لكاس الرابطة الإنجليزية برصيد 49 هدف الهداف التاريخي الثاني لكاس الإتحاد الإنجليزي برصيد 44 هدف الهداف التاريخي لكاس السوبر الإنجليزي برصيد 7 أهداف

هداف الدوري الإنجليزي 2 مرتين موسمي 1983 / 1984 و 1986 / 1987

أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي 1 مرة عام 1982 / 1983 أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة الاعبين المحترفين) 1 مرة موسم 1983 / 1984 أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (رابطة الكتاب و النقاد) 1 مرة موسم 1983 / 1984 الكرة الزهبية (Ballon d'0r) أفضل لاعب في العالم 1 مرة عام 1984 و الرابع 1 مرة عام 1984 و الخامس 1 مرة عام 1986 و العاشر 1 مرة عام 1983

تم أختيارة ضمن أفضل 100 لاعب في العالم من الإتحاد الدولي لكرة القدم تم أختيارة ضمن أفضل 125 لاعب حي في العالم من الاسطورة بيلية

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عدد أهداف اللاعب..

حصل مع تشيستر سيتي الإنجليزي 18 هدف منهم 14 هدف في الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة 4 أهداف في كاس الإتحاد الإنجليزي

سجل مع ليفربول الإنجليزي 346 هدف منهم 229 هدف في الدوري الإنجليزي 39 هدف في كاس الإتحاد الإنجليزي 48 هدف في كاس الرابطة الإنجليزية 7 أهداف في كاس السوبر الإنجليزي 2 هدفين في درع الإتحاد الإنجليزي 14 هدف في دوري أبطال أوروبا 1 هدف في الدوري الأوربي 5 أهداف في كأس الكئوس الأوربية 1 هدف في بطولة أخرى

أحرز مع اليوفينتوس الإيطالي 14 هدف منهم 7 أهداف في الدوري الإيطالي 5 أهداف في كاس إيطاليا 1 هدف في الدوري الأوربي 1 هدف في دوري أبطال أوروبا

وسجل مع ليدز يونايتيد الإنجليزى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي

وسجل مع نيوكاسيل يونايتيد الإنجليزي 2 هدفين منهم 1 هدف في كاس الإتحاد الإنجليزي 1 هدف في كاس الرابطة الإنجليزية

واحرز مع سيدني الأسترالي 1 هدف في الدوري الأسترالي

وشارك مع منتخب ويلز وسجل 28 هدف دولي

مجموع أهداف الاعب مع الاندية والمنتخب التي لعب لها 412 هدف .