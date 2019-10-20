التشكيل الاساسي لاسبانيول وفياريال في تاسع جولات الليجا

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الأحد 20 أكتوبر 2019
يستضيف نادي إسبانيول نظيره نادي فياريال ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الأسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب بارو.
حيث جاء تشكيل إسبانيول كالآتي :
حراسة المرمى:لوبيز
خط الدفاع: بيدروسا، نالدو، اسبينوزا، جوميز.
خط الوسط: ماتا، لوبيز، داردير ، روكا، فارغاس.
خط الهجوم: كاييري.
بينما يدخل فياريال المباراة تحت قيادة المدير الفني خابي كايخا، بشكيل مكون من:
حراسة المرمى:أسينخو.
خط الدفاع: بينا، ألبيول، فرانسيسكو، مورينو.
خط الوسط: جوميز، أجويسا، إيبورا، كاثورلا
خط الهجوم: بالاغيرو، إيكامبي.
ويحتل إسبانيول المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز العاشر برصيد 11 نقطة.
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