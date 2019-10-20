التشكيل الاساسي لاسبانيول وفياريال في تاسع جولات الليجا

الأحد 20 أكتوبر 2019

يستضيف نادي إسبانيول نظيره نادي فياريال ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الأسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب بارو.



حيث جاء تشكيل إسبانيول كالآتي :

حراسة المرمى:لوبيز

خط الدفاع: بيدروسا، نالدو، اسبينوزا، جوميز.

خط الوسط: ماتا، لوبيز، داردير ، روكا، فارغاس.

خط الهجوم: كاييري.

Advertisements

بينما يدخل فياريال المباراة تحت قيادة المدير الفني خابي كايخا، بشكيل مكون من:

حراسة المرمى:أسينخو.

خط الدفاع: بينا، ألبيول، فرانسيسكو، مورينو.

خط الوسط: جوميز، أجويسا، إيبورا، كاثورلا

خط الهجوم: بالاغيرو، إيكامبي.

ويحتل إسبانيول المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز العاشر برصيد 11 نقطة.