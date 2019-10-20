مانشستر يونايتد يسعى لخطف نجم لايبزيج

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الأحد 20 أكتوبر 2019
تيمو ڤرنر
يريد مانشستر يونايتد الحصول علي خدمات المهاجم الهداف "تيمو ڤرنر" في الانتقالات الشتوية القادمة ليعوض مكان البلجيكي لوكاكو الذي ترك فراغ منذ رحيله عن النادي الي انتر ميلان الايطالي ولم يعوضه النادي بمهاجم اخر .
ذكرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية ان المدرب النرويجي "اولي جونار سولشاير" يهتم بالتعاقد مع المهاجم الدولي الالماني ولاعب لايبزيج الالماني بسبب خطورته الكبيرة علي المرمي وسرعته واهدافه الرائعة ويريد تدعيم خط الهجوم به .
واوضحت الصحيفة ان سولشاير قد يضطر الي انتظار "ڤرنر" في الصيف المقبل من احل التعاقد معه لحرص الفريق الالماني "لايبزيج" الاحتفاظ به حتي نهاية الموسم ولكن المدرب النرويجي يحاول التعاقد معه في يناير المقبل .
الجدير بالذكر ان "ڤرنر" خاص مع لايبزيج ١٢٤ مباراة في جميع المسابقات سجل من خلالها ٦٨ هدفا وينافس في اخر ثلاث مواسم علي صدارة هدافين الدوري الالماني.
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