ريال سوسيداد يتقدم على ريال بيتيس بثنائية في الشوط الأول

الأحد 20 أكتوبر 2019 انتهت منذ قليل أخداث الشوط الأول من مباراة ريال سوسيداد وريال بتيس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يقام على ملعب أنويتا.

تقدم ريال بيتيس بالهدف الأول في الدقيقة 12، عن طريق لورين مورون. Advertisements وفي الدقيقة 22 استطاع ريال سوسيداد من تعديل النتيجة عن طريق خافي جارسيا، لاعب ريال بيتيس بالنيران الصديقة. وفي الدقيقة 36 استطاع ريال سوسيداد من التقدم عن طريق اللاعب ويليان خوسيه. ويحتل ريال سوسيداد المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما يحتل ريال بتيس المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط.

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