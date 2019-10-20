شكرا لقرائتكم المقاولون يمنح لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة بعد الهزيمة من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومنح عماد النحاس لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يعود ذئاب الجبل إلى التدريبات غداً الأثنين على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل بمنافسات الجولة السادسة.
من جانبه وجه عماد النحاس الشكر للاعبي الفريق على الاداء أمام الزمالك مضيفا أن المقاولون تقدم بهدف، وتعادل الزمالك بهدف من ركنية ومن وحي خيال الحكم الذي احتسب الركنية - وفقا لقوله-.
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