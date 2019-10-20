شكرا لقرائتكم المقاولون يمنح لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة بعد الهزيمة من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس صفحة الجولة الخامسة بمسابقة الدوري العام والتي انتهت بفوز نادي الزمالك على ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت على ملعب السلام.

ومنح عماد النحاس لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يعود ذئاب الجبل إلى التدريبات غداً الأثنين على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل بمنافسات الجولة السادسة.

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وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام، فيما رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 10 في المركز الأول متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة.

من جانبه وجه عماد النحاس الشكر للاعبي الفريق على الاداء أمام الزمالك مضيفا أن المقاولون تقدم بهدف، وتعادل الزمالك بهدف من ركنية ومن وحي خيال الحكم الذي احتسب الركنية - وفقا لقوله-.