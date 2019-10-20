شكرا لقرائتكم بعثة البرتغال لكرة اليد تصل الخميس المقبل لمواجهة مصر وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت المجموعات كالتالى :-
المجموعة الأولى : كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية - مصر
المجموعة الثانية : ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا
المجموعة الثالثة : الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس
المجموعة الرابعة : زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب
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