شكرا لقرائتكم بعثة البرتغال لكرة اليد تصل الخميس المقبل لمواجهة مصر وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد على وصول بعثة منتخب البرتغال إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الخميس لخوض وديتين أمام الفراعنة يومى الخميس و السبت القادمين . و تأتى هذه الوديتين فى إطار إستعداد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 المحدد لها شهر يناير المقبل بتونس . أسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 المقرر إقامتها يناير القادم بتونس عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى. وجاءت المجموعات كالتالى :- المجموعة الأولى : كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية - مصر Advertisements المجموعة الثانية : ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا المجموعة الثالثة : الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس المجموعة الرابعة : زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب

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