شكرا لقرائتكم كيف انتهت أزمة مستحقات لاعبى الزمالك تزامناً مع ثنائية المقاولون؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدرت أزمة مستحقات لاعبى الزمالك، الأحداث خلال الفترة الأخيرة بقلعة ميت عقبة قبل تدخل مرتضى منصور رئيس النادى فى المسألة والتأكيد للاعبين على منحهم جزء من مستحقاتهم فى الفترة الحالية من خلال الحسابات البنكية لهم على أن يتم منحهم الجزء الآخر نهاية شهر أكتوبر الجارى لتنتهى الأزمة الخاصة بتلك المستحقات.

وما تفاصيل تلك الأزمة؟

البداية جاءت بصرف مسئولى الزمالك مقدمات عددا من لاعبى الفريق الجدد المنضمين للأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع عدم صرف مقدمات عقود اللاعبين المتواجدين مع الفريق منذ الموسم الماضى باستثناء لاعب أو إثنين قد حصلوا على تلك المستحقات لوجود ظروف طارئة خاصة بهم أدت إلى صرف مقدمات عقودهم دون بقية زملائهم.

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وماذا فعل مرتضى منصور لحل أزمة المستحقات؟

قام رئيس نادى الزمالك، بإخطار إدارة الكرة بالنادى بصرف جزءً من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب فى اللقاء المُقدم من الجولة الخامسة فى بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وهل حصل لاعبو الزمالك على المستحقات؟

وحصل لاعبو الزمالك على جزء من مقدمات عقودهم من خلال الحسابات البنكية لهم قبيل لقاء المقاولون العرب مع التأكيد لهم على صرف باقى تلك المستحقات نهاية الشهر الجارى.

وما حجم المستحقات التى حصل عليها لاعبى الزمالك؟

كشف مصدر بفريق الزمالك إن النسبة التى تم صرفها خلال الفترة الحالية تنوعت بين اللاعبين حيث حصل عددا منهم على 11% من نسبة الـ25% المستحقة لهم وحصل عدد آخر على 12.5% كما حصل البعض على 13% وسيتم مساواة الجميع داخل الزمالك فى نهاية هذا الشهر بأن يكون جميع اللاعبين قد حصلوا على باقى الـ25% كاملة وبذلك تكون انتهت الأزمة كاملة فى القلعة البيضاء.