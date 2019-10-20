شكرا لقرائتكم أزمة فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة .. بدأت بشتيمة وانتهت بعلقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة ، التى تقام بشرم الشيخ، أزمة بعد قيام عماد مصيلحى مدرب منتخب الناشئين بالتعدى بالضرب على ولى أمر اللاعبان يوسف وعمر إيهاب فى منافسات قبل النهائى .

وبدأت الأزمة بتدخل ولى الأمر فى الأمور الفنية لنجله خلال المباراة، وعندما قام المدرب بمنعه تطاول عليه ولى الأمر لفظيا .

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وتواصل "الخليج 365" مع عماد مصيلحى مدرب منتخب الناشئين لمعرفة تفاصيل الواقعة، وكشف إن مباراة النهائى جمعت لاعبان مصريان، فقام ولى الأمر بإعطاء ابنه تعليمات خلال المباراة، فطلبت منه أن يمتنع عن ذلك حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين اللاعبان، فقال لى "أمشى من هنا أنا أعمل اللى أنا عاوزه"، فاعتقدت أن هذا بسبب شد المباراة، فتسأل ولى الأمر إذا كان القانون يمنع ذلك فقلت له أن أدبيا ووفقا للبروتوكول لايصح ذلك، فكان رده مستفزا وقال لأنك زملكاوى تدافع عن اللاعب الآخر، وبدأ يردد ألفاظ خارجة ضدى مثل :" ناس لما... وناس .... " وقام من المدرج متجها إلى مكان آخر وطلب منى عدم التوجه خلفه "متجيش جنبى تانى" لكنى رفضت وأخطرته أنى لن أتركه يوجه ابنه فى المباراة، فقام ولى الأمر بسبى، قائلا : "يا حـ ...." ، فما كان منى إلا أن قمت بضربه ، فقام ابنه بترك المباراة لضربى لكنى ضربته.

وأضاف مصيلحى، أن الاتحاد أوقف ولى الأمر وابنه الذى يشارك فى البطولة، لأن الواقعة كانت أمام مرأى ومسمع من الجميع، وشاهدوا خروجه عن النص.

ويحاول الخليج 365 التواصل مع ولى الأمر لمعرفة التفاصيل كاملة من وجه النظر الأخري.