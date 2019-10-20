شكرا لقرائتكم الصربى ميتشو يُجهز حازم إمام بديلا للنقاز وعبد الله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، حازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال الفترة الأخيرة للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر حال الحاجة إلى جهوده فى ذلك المركز فى أي وقت حتى يكون معتاداً على الأمر.

ويحرص ميتشو على توظيف حازم إمام فى هذا المركز خاصة بعدما دخل حساباته الفنية مؤخراً للمشاركة كبديل للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن الأساسى للفريق لذلك فضل ميتشو إن يتم تجهيز اللاعب كبديلا فى المركزين سواء الظهير الأيمن أو الأيسر خاصة بعدما تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر الأساسى للفريق لإصابة أبعدته مؤخراً عن لقاء المقاولون العرب فى الدورى ما أدى إلى الدفع محمد عبد الشافى فى التشكيل الأساسى مع وضع حازم إمام بديلا له وللنقاز حال حدوث أي أمر خلال المباراة.

ميتشو بدوره لم يحتاج إلى الدفع بحازم إمام فى لقاء المقاولون سواء فى الجبهة اليمنى أو اليسرى ولكنه أصبح جاهزاً للمشاركة فى الجبهتين حال حدوث أي أمر طارئ خلال الفترة القادمة خاصة إن الفريق يستعد لمواجهة هامة يوم الخميس المقبل مع جينيراسيون فوت السنغالى، فى اللقاء الذى سيقام على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.