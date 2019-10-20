شكرا لقرائتكم الصربى ميتشو يُجهز حازم إمام بديلا للنقاز وعبد الله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ميتشو بدوره لم يحتاج إلى الدفع بحازم إمام فى لقاء المقاولون سواء فى الجبهة اليمنى أو اليسرى ولكنه أصبح جاهزاً للمشاركة فى الجبهتين حال حدوث أي أمر طارئ خلال الفترة القادمة خاصة إن الفريق يستعد لمواجهة هامة يوم الخميس المقبل مع جينيراسيون فوت السنغالى، فى اللقاء الذى سيقام على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.
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