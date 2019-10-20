شكرا لقرائتكم منتخب الريشة الطائرة يحصد 3 برونزيات فى بطولة مصر الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

توجت هادية حسني وضحى هاني، ببرونزية منافسات زوجي السيدات، كما حصد "أدهم حاتم وأحمد صلاح برونزية زوجي الرجال، وأخيرًا حصل "أدهم حاتم وضحى هاني على برونزية زوجي المختلط.

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شارك في البطولة 31 دولة وهم: "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.