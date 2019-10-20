شكرا لقرائتكم سمير عثمان يعلق على أخطاء الحكام فى الدوري وأزمة الحكم الخامس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال عثمان أن مستوى التحكيم مثل مستوى اللاعبين يتطور بمرور المباريات، مشيراً إلى أن الاعتراضات بدأت مبكراً على أداء الحكام.
وأضاف الحكم الدولي السابق أن قرار إلغاء الحكم الخامس بعيد عن زيادة أخطاء الحكام، على الرغم من أنه كان يؤيد الاستمرار بالحكم الخامس حتى إدخال الفار على المنظومة التحكيمية.
وتابع عثمان أن إدخال نظام الفار يحتاج إلى الكثير من الأمور مثل التدريب والجيد للحكام ليكونوا مؤهلين للتعامل مع هذا التطبيق والتعاقد مع مؤسسات متخصصة في هذا الشأن .
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