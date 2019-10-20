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شكرا لقرائتكم عيد عبد الملك: الزمالك لازم يلعب السوبر الأفريقي ونرفع علم مصر فى قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع عيد عبد الملك عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قائلا:"الزمالك لازم يلعب السوبر في أي مكان حتي لو في تل أبيب إيه المشكلة اما تروح ترفع علم بلدك هناك وناخد السوبر وناخد بغداد بونجاح أسير ونحرره"، أضاف:"طارق حامد والونش وعمر السعيد وأبو جبل ممكن يحاربو جيش قطر بالبمب والصوريخ من الفندق هناك".
أحمد عيد يعلق على رفض الزمالك لخوض السوبر فى قطر
أحمد عيد يعلق على رفض الزمالك لخوض السوبر فى قطر
وكانت الفترة الحالية قد شهدت تأكيداً من مسئولى الزمالك إنه لا توجد نية لخوض السوبر الإفريقى فى قطر أياً كانت العقوبات التى ستوقع على النادى الأبيض حال قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشكل رسمى فى إقامة المباراة هناك.
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