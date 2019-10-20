شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يسافر إلى سويسرا خلال فترة توقف الدوري المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول فايلر إستغلال فترة التوقف الطويلة من أجل السفر إلى بلاده خاصة وأنه لم يُسافر إلى سويسرا منذ توليه مسئولية تدريب الاهلي يوم 2 سبتمبر الماضي.
ويؤدى الاهلي تدريباته حالياً بشكل يومي على ملعبه بالتتش لكن دون تحديد مباراته المقبلة بعدما أعلن النادي إنه لن يلعب أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك التى كان مقرراً لها أمس ،السبت، وتم تأجيلها لدواع أمنية .
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