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رينيه فايلر يسافر إلى سويسرا خلال فترة توقف الدوري المقبلة...

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جدة - عمرو شويل يسافر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي  إلى بلده سويسرا خلال فترة توقف الدوري المقبلة من أجل زيارة أهله واسرته مُستغلاً فترة التوقف.

 

ومن المقرر أن تتوقف الدوري أوائل نوفمبر المقبل فترة طويلة بسبب إرتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل وكذلك مباراتي المنتخب الأول أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021 ).

 

ويحاول فايلر إستغلال فترة التوقف الطويلة من أجل السفر إلى بلاده خاصة وأنه لم يُسافر إلى سويسرا منذ توليه مسئولية تدريب الاهلي يوم 2 سبتمبر الماضي.

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ويؤدى الاهلي تدريباته حالياً بشكل يومي على ملعبه بالتتش لكن دون تحديد مباراته المقبلة بعدما أعلن النادي إنه لن يلعب أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك التى كان مقرراً لها أمس ،السبت، وتم تأجيلها لدواع أمنية .

 

فى الوقت الذى ينتظر فيه المدرب السويسري تحديد إرتباطات الفريق المقبلة من أجل تحديد موعد سفره إلى سويسرا بالتنسيق مع إدارة الاهلي.
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