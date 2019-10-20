شكرا لقرائتكم رحيل محمد حفني نجم الإسماعيلي الأسبق بعد صراع مع المرض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويعتبر الراحل محمد حفني أحد نجوم الإسماعيلي الذين توجوا ببطولة الدوري موسم 66_ 67. Advertisements ويواجه الإسماعيلى نظيره الجزيرة الإماراتى فى الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية. وتغلب الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .

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