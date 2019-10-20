شكرا لقرائتكم اتحاد كرة السلة يحدد موعد مباريات بطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وستقام مباريات دور الـ 16 فى يوم 5 نوفمبر حيث سيلتقى سموحة مع الجزيرة، التأمين مع السكة، الجيش مع الفائز من الجياد و الطيران، الاتحاد مع مركز شباب الزقازيق، الاتصالات مع سبورتنج، مدينة نصر مع طنطا، الأهلى مع الزمالك. وستحدد لجنة المسابقات موعد مباريات دور الـ8 والنهائيات فيما بعد وجاءت المباريات وفقا للجدول التالى:

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