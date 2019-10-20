شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يقيل مدربه التشيلي سييرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة، يوم السبت، إنهاء تعاقده مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا، وأعلن مجلس الإدارة تكليف المدرب محمد العبدلي بمهام تدريب الفريق الأول في المرحلة المقبلة.

وتعرض اتحاد جدة للهزيمة الرابعة، يوم السبت، أمام الوحدة، في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثامن في سلم الترتيب، بعدما حقق 3 انتصارات.

وتعاقد فريق الاتحاد مع سييرا في فبراير الماضي خلفا للمدرب الكرواتي سلافن بيليتش، ونجح في المحافظة على بقاء الفريق بدوري المحترفين، لكنه خرج أمام الهلال من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كما عانى في الدوري بالموسم الجاري.

وسبق للمدرب التشيلي، قيادة الفريق سابقا، لكنه غادر النادي نهاية الموسم الرياضي 2017-2018، بعد أن قرر الاتحاد عدم تجديد عقده.