شكرا لقرائتكم ريال مدريد يسقط أمام مايوركا ويفقد الصدارة لصالح برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الموسم الحالي بالدوري الإسباني وسقط على ملعب ريال مايوركا صفر - 1 في المرحلة التاسعة من المسابقة.

ويدين مايوركا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الإيرلندي لاجو جونيور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة، ولعب ريال مدريد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعد طرد ألفارو أودريوزولا لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاءت هزيمة الريال بعد مسيرة جيدة للنادي الملكي تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان شهدت فوز الفريق خمس مرات وتعادله ثلاث مرات.

الفوز منح مايوركا ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر، ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد ونقطتين أمام غرناطة بينما تجمد رصيد إيبار عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر .