شكرا لقرائتكم يوفنتوس يعبر بولونيا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق يوفنتوس حامل اللقب موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه بولونيا 2 - 1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة للمسابقة. ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان الذي يلتقي الأحد مع مضيفه ساسولو. وتقدم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 19 وأدرك البرازيلي دانيلو التعادل لبولونيا في الدقيقة 26 قبل أن يتكفل لاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش بالهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 54.

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