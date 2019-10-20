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إصابة زوله مدافع بايرن ميونيخ بقطع في الرباط الصليبي للركبة

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اسماء السيد - قال بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن مدافعه نيكلاس زوله أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لجراحة عاجلة.

وتعرض مدافع منتخب ألمانيا للإصابة في الشوط الأول خلال تعادل بايرن 2-2 مع أوجسبورج في الدوري أمس السبت ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لعدة أشهر.

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وذكر بايرن في بيان "أصيب قلب الدفاع بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى وسيخضع لجراحة اليوم".

وتعرض زوله (24 عاما) لقطع بالرباط الصليبي في نفس الركبة عام 2014. وتزيد الإصابة شعور بايرن بالمرارة إذ يحتل المركز الثالث في الدوري بعد الفشل في الفوز في آخر مباراتين كما استقبل عشرة أهداف في ثماني مباريات.

وسيسافر بايرن إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس في ‭ ‬يوم الثلاثاء المقبل.

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