ماركيز يفوز في اليابان وهوندا بطل الصانعين في الدراجات النارية









اسماء السيد - ‬فاز مارك ماركيز بطل العالم بجائزة اليابان الكبرى بعد الانطلاق من المركز الأول الأحد وضمن فريقه هوندا لقب الصانعين ببطولة العالم للدراجات النارية على أرضه في حلبة موتيجي.

وضمن ماركيز (26 عاما) لقبه السادس ببطولة العالم، والرابع على التوالي، في تايلاند يوم السادس من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وجاء تتويج هوندا بلقب الصانعين للمرة 25 بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 60 عاما في سباقات الدراجات النارية. وحقق ماركيز انتصاره 54 في سباقات الفئة الأولى ليعادل الرقم القياسي للأسترالي المعتزل ميك دوهان.

وقال المتسابق الإسباني الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي والعاشر هذا الموسم "لم يكن فوزا سهلا وكنت أضغط منذ البداية وبذلت أقصى جهد ممكن".

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وأنهى الفرنسي فابيو كوارتارارو (20 عاما) متسابق بتروناس ياماها السباق في المركز الثاني بفارق 0.870 ثانية عن ماركيز وضمن جائزة أفضل متسابق صاعد هذا العام بينما حقق الايطالي أندريا دوفيتسيوزو المركز الثالث مع دوكاتي.

ويملك ماركيز 350 نقطة وهو رصيد لا يمكن تجاوزه مقابل 231 لدوفيتسيوزو مع تبقي ثلاثة سباقات في استراليا وماليزيا وبلنسية.

وحقق هوندا 356 نقطة مقابل 270 لمنافسه دوكاتي.

ونال مافريك بينياليس متسابق ياماها المركز الرابع متقدما على كال كراتشلو متسابق إل.سي.ار هوندا وفرانكو مورديبيلي زميل كوارتارارو.

وتعرض الأسطورة الايطالي فالنتينو روسي متسابق ياماها لحادث قبل أربع لفات على النهاية ليحتل المركز 11 بينما جاء الإسباني خورخي لورينزو بطل العالم ثلاث مرات في المركز 17 بفارق 40 نقطة عن مواطنه الفائز.