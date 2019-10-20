شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يوظف حازم إمام "ظهير أيسر" فى الزمالك بسبب واقعة جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على تجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال الفترة الأخيرة للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر، حال الحاجة إلى جهوده فى ذلك المركز، فى أى وقت حتى يكون معتاداً على الأمر.

وجاء توظيف ميتشو لحازم إمام فى هذا المركز، خاصة بعدما دخل حساباته الفنية مؤخراً للمشاركة كبديل للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن الأساسى للفريق، لذا فضل ميتشو تجهيز اللاعب بديلا فى المركزين سواء الظهير الأيمن أو الأيسر، خاصة بعدما تعرض عبد الله جمعة الظهير الأيسر الأساسى للفريق لإصابة أبعدته مؤخراً عن لقاء المقاولون العرب فى الدورى ما أدى للدفع بمحمد عبد الشافى فى التشكيل الأساسى مع وضع حازم إمام بديلا له وللنقاز حال حدوث أى أمر خلال المباراة.

ولم يحتج ميتشو إلى الدفع بحازم إمام فى لقاء المقاولون سواء فى الجبهة اليمنى أو اليسرى، ولكنه أصبح جاهزاً للمشاركة فى الجبهتين حال حدوث أى أمر طارئ خلال الفترة القادمة، خاصة أن الفريق يستعد لمواجهة مهمة الخميس المقبل مع جينيراسيون فوت السنغالى، فى اللقاء الذى سيقام على استاد السلام فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.