شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: مستوى الحكام يتطور مثل اللاعبين وإلغاء الحكم الخامس قرار خاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الحكم الدولى السابق سمير عثمان عن الأخطاء التحكيمية بعد مرور أربعة أسابيع من عمر مسابقة الدورى العام، والانتقادات الكثيرة التى توجه إلى قضاة الملاعب.

وأكد الحكم الدولى السابق سمير عثمان أن مستوى التحكيم مثل مستوى اللاعبين يتطور بمرور المباريات، مشيراً إلى أن الاعتراضات بدأت مبكراً على أداء الحكام.

وأضاف سمير عثمان، فى تصريحات لـ الخليج 365، أن قرار إلغاء الحكم الخامس بعيد عن زيادة أخطاء الحكام، على الرغم من أنه كان يؤيد الاستمرار بالحكم الخامس حتى إدخال الفار على المنظومة التحكيمية.

وأشار سمير عثمان إلى أن إدخال نظام "الفار" يحتاج لكثير من الأمور مثل التدريب والجيد للحكام ليكونوا مؤهلين للتعامل مع هذا التطبيق والتعاقد مع مؤسسات متخصصة فى هذا الشأن.