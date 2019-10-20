شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك 5 نوفمبر فى قمة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، برئاسة أحمد كامل، موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر. ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك 5 نوفمبر على صالة عبد الله الفيصل بمقر الأهلى بالجزيرة. وأقيمت قرعة البطولة يوم 12 أكتوبر الجارى بمقر الاتحاد، وأسفرت عن مواجهة بين الأهلى والزمالك فى دور الـ 16 دون خوض مباريات دور الـ 32 . يذكر أن الجزيرة توج ببطولة الكأس الموسم الماضى بعد التغلب على الأهلى فى نهائى البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يواجه الزمالك 5 نوفمبر فى قمة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.