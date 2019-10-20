شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بـ3 برونزيات فى بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج المنتخب الوطنى الأول للريشة الطائرة بـ3 برونزيات خلال مشاركته فى بطولة مصر الدولية فى نسختها الخامسة، والتى أقيمت خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجارى. وتوجت هادية حسنى وضحى هانى ببرونزية منافسات زوجى السيدات، كما حصد أدهم حاتم وأحمد صلاح برونزية زوجى الرجال، وأخيرًا أدهم حاتم وضحى هانى ببرونزية زوجى المختلط. Advertisements شارك فى البطولة 31 دولة وهم: "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - إندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم". وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.

هادية حسنى و ضحى هانى

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