شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب ينصح الخطيب بالراحة التامة 10 أيام بعد عملية حقن الفقرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، بالراحة التامة وعدم بذل أى مجهود والبقاء فى السرير لمدة عشرة أيام على أقل تقدير، حفاظاً على صحته بعد إجراء عملية حقن الخميس الماضى.

وزار مجلس إدارة الأهلي وبعض قيادات النادى التنفيذية محمود الخطيب مساء أمس، السبت، فى منزله للاطمئنان عليه بعد عملية الحقن بالظهر التى خضع لها الخميس الماضى بالمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابت رئيس النادى فى الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

ونصح الدكتور أحمد فرهود رئيس الأهلي بعدم بذل أى مجهود لمدة عشرة أيام منذ أجراء عملية الحقن، وقال الطبيب المعالج للخطيب، إن الأخير سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.