شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد البرتغال تصل القاهرة فجر الخميس استعدادا لوديتى الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، وصول بعثة منتخب البرتغال إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الخميس، لخوض وديتين أمام الفراعنة يومى الخميس والسبت.

وتأتى هذه الوديتين فى إطار استعداد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 المحدد لها شهر يناير المقبل بتونس .

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 المقرر إقامتها يناير المقبل بتونس عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى.

وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى : كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية - مصر

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المجموعة الثانية : ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا

المجموعة الثالثة : الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس

المجموعة الرابعة : زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب