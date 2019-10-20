اخبار الرياضه

بعثة يد البرتغال تصل القاهرة فجر الخميس استعدادا لوديتى الفراعنة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد البرتغال تصل القاهرة فجر الخميس استعدادا لوديتى الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، وصول بعثة منتخب البرتغال إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الخميس، لخوض وديتين أمام الفراعنة يومى الخميس والسبت.

وتأتى هذه الوديتين فى إطار استعداد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 المحدد لها شهر يناير المقبل بتونس .

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 المقرر إقامتها يناير المقبل بتونس عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى.

وجاءت المجموعات كالتالى :

 

 المجموعة الأولى : كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية - مصر

Advertisements

 

 المجموعة الثانية : ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا

 

 المجموعة الثالثة : الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس

 

المجموعة الرابعة : زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة يد البرتغال تصل القاهرة فجر الخميس استعدادا لوديتى الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا