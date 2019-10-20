شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة الزمالك ويستعد للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى لنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة الزمالك والتى خسرها الذئاب بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمسابقة الدورى العام، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس السبت على ملعب السلام.

ومنح عماد النحاس لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يعود ذئاب الجبل إلى التدريبات غداً الاثنين على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة الجونة الأحد المقبل بمنافسات الجولة السادسة.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 10 فى المركز الأول متفوقاً على الأهلى صاحب المركز الثانى بنقطة واحدة.

من جهته وجه عماد النحاس الشكر للاعبى الفريق على الأداء أمام الزمالك، موضحا أن المقاولون تقدم بهدف وتعادل الزمالك بهدف من ركنية ومن وحى خيال الحكم الذى احتسب الركنية، وفقا لقوله.