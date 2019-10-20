نشرة أخبار سوبر كورة.. قرارات البدرى.. سفر فايلر.. وأرقام محمد صلاح المثيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. أزمة فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة .. بدأت بشتيمة وانتهت بعلقة شهدت بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة ، التى تقام بشرم الشيخ، أزمة بعد قيام عماد مصيلحى مدرب منتخب الناشئين بالتعدى بالضرب على ولى أمر اللاعبان يوسف وعمر إيهاب فى منافسات قبل النهائى . رينيه فايلر يسافر إلى سويسرا خلال فترة توقف الدوري المقبلة يسافر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إلى بلده سويسرا خلال فترة توقف الدوري المقبلة من أجل زيارة أهله واسرته مُستغلاً فترة التوقف. ساسولو ضد الانتر .. الأفاعى تحقق فوزا غاليا بنتيجة 4/3 استطاع فريق الانتر تحقيق فوزاً غالياً على ساسولو بنتيجة 4 – 3 في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم بملعب "مابي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو". Advertisements تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل، على اختيار موعد مباراة القمة بين فريقى الأهلى و الزمالك ، فى منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر . حسام البدرى يتخذ 3 قرارات بشأن المحترفين فى منتخب مصر قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول اتخاذ بعض القرارات مع اللاعبين المحترفين المقرر ضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل فى الفترة من 10إلى 19 نوفمبر القادم والذى يتخلله مواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات كان 2021، بالإضافة إلى مباراة ودية أخرى ينتظر تحديدها هذا الأسبوع. الزمالك ضد جينيراسيون .. غينيا تؤجل وصول 5 لاعبين من بطل السنغال قبل مواجهة الأبيض 5 لاعبين من فريق جينيراسيون فوت السنغالى يتواجدون مع منتخب السنغال للمحليين فى مواجهة غينيا، التى ستقام اليوم الأحد، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين التى ستقام فى 2020 بالكاميرون، على أن يلتحقوا بالفريق السنغالى غدا بالقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا. 10 أرقام مثيرة لـ محمد صلاح فى البريميرليج قبل مواجهة يونايتد اليوم متسلحا بدعوات المصريين، يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول لضم مانشستر يونايتد إلى قائمة ضحاياه، عندما يلتقي الفريقان اليوم الاحد بملعب "أود ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

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