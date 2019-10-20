شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال الشغب فى تشيلى تجبر منتخب الكاراتيه على البقاء بفندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، الجماهير المصرية على بعثة منتخب الكاراتيه الموجودة فى تشيلى لخوض بطولة العالم، فى ظل أعمال الشغب التى تشهدها البلاد احتجاجا على زيادة أسعار المترو.
وقال الدهراوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن جميع أفراد البعثة، سواء اللاعبين أو المدربين أو الإداريين، بخير، إلا أن حظر التجول منع الخروج من الفندق، بسبب الاحتجاجات فى شوارع تشيلى.
وأَضاف رئيس اتحاد الكاراتيه أن المنتخب كان يخوض التدريبات فى صالة خارج فندق الإقامة، إلا أنه تم إخطارنا من إدارة البطولة بعدم مغادرة الفندق، مع توفير صالة للتدريب داخل الفندق، مشيرا إلى التواصل المستمر بين البعثة والسفارة المصرية فى تشيلى، وكذلك وزارة الشباب و الرياضة.
وشهدت الساعات الماضية أعمال عنف و شغب فى تشيلى احتجاجا على زيادة أسعار المترو.
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