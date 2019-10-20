شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يتأهل إلى نصف نهائى الجائزة الكبرى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح سيف عيسي، لاعب منتخب التايكوندو، فى التأهل إلى نصف نهائي منافسات الجائزة الكبرى التى تقام فى بلغاريا وتختتم اليوم.

وتأهل اللاعب بعد الفوز على منافسه الأمريكى 24/3 بعدم التكافؤ فى منافسات وزن تحت 80 كجم، ومن المقرر أن يلتقى مع البرازيلى مارتنيز فى المباراة المقبلة.

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وتخوض مصر منافسات البطولة بستة 3 سيدات و3 رجال وهم: نور حسين، ورضوى رضا، وهداية ملاك، ومعاذ نبيل، وعبد الرحمن وائل، وسيف عيسى ويقود الفريق فنيًا المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدرب محمد مجدي. ويرأس البعثة محمد عبد المنعم.

وتقام بطولات الجائزة الكبرى في الأربع أوزان الأولمبية للرجال وللسيدات وهي: -58 كجم، و-68 كجم، و-80 كجم، و+80 كجم للرجال. وأوزان: -49 كجم، و-57 كجم، و-67 كجم، و+67 كجم للسيدات. ويتأهل للمشاركة في البطولة أول 32 لاعب في التصنيف الأولمبي في كل وزن.