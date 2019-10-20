شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يدعم جيلبرتو الإعلاميين فى "محنة الصليبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلي، على دعم أحمد كمال الشهير بـ"جيلبرتو" لاعب نادى الإعلاميين والذى تسبب صالح جمعة فى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى خلال مواجهة الفريقين الودية. وكتب جمعة عبر حسابه على تويتر، "نتمنى الشفاء العاجل للاعب الإعلاميين أحمد كمال جيلبرتو بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراتنا الودية.. وننتظر عودته أقوى وأفضل إن شاء الله".

صالح جمعة وأكدت التوصية الطبية أن اللاعب يحتاج لإجراء عملية بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وعلاج قطع الغضروف الهلالي الخارجي مع تقييم حالة الرباط الصليبي الخلفي وعمل اللازم بالإضافة لإجراء عملية جراحية لإعادة بناء الرباط الداخلي. Advertisements وأجرى صالح جمعة اتصالاً هاتفياً بأحمد كمال الشهير بجلبيرتو لاعبي نادي الإعلاميين والذي تسبب صالح جمعة فى إصابته بقطع فى الرباط الصليبي خلال مواجهة الفريقين الودية. وتقدم صالح جمعة بالاعتذار لجلبيرتو مبدياً استعداده لتحمل أي تكاليف وهو نفس الأمر الذي قامت به إدارة الأهلي ممثلة في سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والذي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة، إلا أن إدارة الأخير رفضت ووجهت الشكر لإدارة الأهلي.

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