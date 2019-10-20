شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد حفنى نجم الإسماعيلى فى الستينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل محمد حفنى، نجم الإسماعيلى السابق والشقيق الأكبر لإسماعيل حفنى، بعد صراع مع المرض. ويعد محمد حفنى أحد نجوم الإسماعيلى الذين توجوا ببطولة الدورى موسم 66_ 67. من ناحية أخرى، يستعد الإسماعيلى لمواجهة الجزيرة الإماراتى المقرر لها الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على استاد الإسماعيلية. وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد .

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