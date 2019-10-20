شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو ماليزيا يتدربون فى نادى الجزيرة استعدادا لبطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل لاعبو ماليزيا تدريباتهم على ملاعب نادى الجزيرة بعد وصولهم أمس إلى القاهرة استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم لسيدات الاسكواش، والتى تقام فى سفح أهرامات الجيزة 24 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وعلى هامشها تقام بطولة الرجال التى تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 185 ألف دولار.

وحصل اللاعبون على تصاريح لإقامة معسكرهم فى نادى الجزيرة استعداداً للبطولة المرتقبة، واستقبلهم أمير وجيه المدير الفنى لمنتخب فراعنة الاسكوا، ومن المرتقب أن يقوم اللاعبين بجولة سياحية فى لزيارة أبرز معالم القاهرة مساء اليوم.

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وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، أبرزهم على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.