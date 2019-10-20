شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: الزمالك لازم يلعب السوبر الأفريقى ولو فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لجولدى، ضرورة خوض الزمالك مباراة الترجى التونسى فى بطولة كأس السوبر، بأى مكان، فى إطار تعليقه على الرفض القاطع لمجلس إدارة الزمالك عدم خوض بطولة السوبر حال إقامتها فى قطر.

وأضاف عيد عبد الملك، عبر حسابه على "فيس بوك"، "الزمالك لازم يلعب السوبر فى أى مكان حتى لو فى تل أبيب، أيه المشكلة لما تروح ترفع علم بلدك هناك وناخد السوبر وناخد بغداد بونجاح أسير ونحرره".

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وتابع عيد، "طارق حامد والونش وعمر السعيد وأبو جبل ممكن يحاربوا جيش قطر بالبمب والصواريخ من الفندق هناك".



أحمد عيد عبد الملك