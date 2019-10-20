شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يسافر إلى سويسرا أول نوفمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، على السفر إلى بلاده خلال فترة توقف الدورى المقبلة لزيارة عائلته مُستغلاً فترة التوقف.

ويتوقف الدورى أوائل نوفمبر المقبل فترة طويلة بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل، وكذلك مباراتى المنتخب الأول أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021).

ويرغب فايلر في استغلال فترة التوقف الطويلة من أجل السفر إلى بلاده خاصة أنه لم يُسافر إلى سويسرا منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي يوم 2 سبتمبر الماضي.

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ويتدرب الأهلي حالياً بشكل يومي على ملعبه بالتتش لكن دون تحديد مباراته المقبلة بعدما أعلن النادي إنه لن يلعب أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك التى كان مقرراً لها أمس ،السبت، وتم تأجيلها لدواع أمنية .

وينتظر المدرب السويسري تحديد ارتباطات الفريق المقبلة من أجل تحديد موعد سفره إلى سويسرا بالتنسيق مع إدارة الأهلي.